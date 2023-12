BOA Concept - Programme de rachat d’actions

Dans le cadre du programme de rachat d’actions mis en œuvre par la société BOA CONCEPT (FR0011365907 – ALBOA) à l’issue de l’assemblée générale mixte du 27 juin 2023, la société Boa Concept a acquis le 4 décembre 2023 à 11h05 un bloc de 5 000 actions BOA CONCEPT au cours de 23,50€ (dernier cours coté à 10h10).



A propos de Boa Concept



BOA Concept, fondée en 2012, est un acteur innovant et spécialiste de l’intralogistique, coté à la Bourse de Paris sur le marché

Euronext Growth. Les installations BOA Concept fonctionnent sur le principe des objets intelligents (IOT) grâce à une intelligence

embarquée et ont su convaincre de grands noms de la logistique et du e-commerce en Europe et en Afrique du Nord. Grâce à la facilité de réemploi de ses solutions made in France, l’entreprise s’inscrit totalement dans une politique RSE (#reUse). En

privilégiant des conceptions modulaires, BOA Concept démocratise l’accès à l’automatisation en proposant des systèmes

automatisés et robotisés pour l’intralogistique faciles à mettre en œuvre et à faire évoluer. Animée par une équipe de 80 personnes, dont 40% aux bureaux d’étude et à la R&D, elle s’appuie sur des valeurs de Flexibilité, de Réactivité et d’Innovation.



Pour plus d’informations : www.boa-concept.com