BOA Concept - Mise à disposition du Rapport annuel 2024 et du rapport RSE

BOA Concept, spécialiste français de la conception, la fabrication et la commercialisation de solutions innovantes – robotiques et logicielles – dédiées à l’intralogistique (FR0011365907 – ALBOA), annonce avoir mis à la disposition du public et déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers son rapport financier annuel au 31 décembre 2024, et le rapport RSE.





Ils peuvent être consultés sur le site de BOA Concept, www.boa-concept.com, dans la rubrique Finance / Rapports financiers.



Prochains rendez-vous :



26 juin 2025, Assemblée Générale

22 septembre 2025, Résultats semestriels 2025

23 septembre 2025, Forum Lyon Pôle Bourse



A propos de BOA Concept

Fondée en 2012 à Saint-Etienne, BOA Concept, cotée à la Bourse de Paris sur le marché Euronext Growth, est une entreprise innovante spécialiste de l’intralogistique. Les solutions BOA Concept fonctionnent sur le principe des objets intelligents connectés (IoT) grâce à une intelligence embarquée et ont su convaincre de grands noms de la logistique et de l’industrie dans le monde entier. Grâce à la facilité de réemploi de ses solutions, l’entreprise s’inscrit totalement dans une politique RSE ambitieuse. En privilégiant les conceptions modulaires, BOA Concept facilite l’accès à l’automatisation et à la robotisation en proposant des systèmes faciles à mettre en œuvre et à faire évoluer.