BOA Concept lance un programme de rachat d'actions

BOA Concept (la « Société » ou « BOA Concept »), spécialiste de la conception, la fabrication et la commercialisation de solutions innovantes – robotiques et logicielles – dédiées à l’intralogistique, annonce aujourd’hui la mise en œuvre d'un programme de rachat d'actions.



Afin de mettre en œuvre ce programme de rachat d'actions, BOA Concept a confié à CHAMPEIL un mandat portant sur l'acquisition, aux dates que ce dernier jugera opportunes, d'actions ordinaires de la Société pour un montant maximal de 500 000 euros.



Ce programme de rachat d'actions sera réalisé conformément à la 5ème résolution votée par l'Assemblée Générale des actionnaires qui s'est réunie le 30 juin 2022, au cours de laquelle le Conseil d'administration a obtenu l'autorisation de procéder à l'achat des actions de la Société pendant 18 mois à compter de l'Assemblée Générale, pour un nombre d'actions représentant jusqu'à 10% de son capital social, à un prix ne dépassant pas 75 euros et pour un montant maximal de 2.000.000 euros.



BOA Concept se réserve le droit d'interrompre le programme de rachat d'actions à n'importe quel moment en fonction des conditions de marché ou de la mise en œuvre de sa stratégie d'investissement. Cette décision n'affecte pas l'exécution du contrat de liquidité conclu par la Société.



Un descriptif du programme de rachat est disponible sur le site Internet de la Société, dans la rubrique "Espace Finance".