BOA Concept lance un programme de rachat d'actions

BOA Concept (la « Société » ou « BOA Concept »), spécialiste de la conception, la fabrication et la commercialisation de solutions innovantes – robotiques et logicielles – dédiées à l’intralogistique, annonce aujourd’hui la mise en œuvre d'un programme de rachat d'actions.



Afin de mettre en œuvre ce programme de rachat d'actions, BOA Concept a confié à CHAMPEIL un mandat portant sur l'acquisition, aux dates que ce dernier jugera opportunes, d'actions ordinaires de la Société pour un montant maximal de 1.000 000 d'euros.



Ce programme de rachat d'actions sera réalisé conformément à la 5ème résolution votée par l'Assemblée Générale des actionnaires qui s'est réunie le 27 juin 2023, au cours de laquelle le Conseil d'administration a obtenu l'autorisation de procéder à l'achat des actions de la Société pendant 18 mois à compter de l'Assemblée Générale, pour un nombre d'actions représentant jusqu'à 10% de son capital social, à un prix ne dépassant pas 90 euros et pour un montant maximal de 2.500.000 euros.