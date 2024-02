BOA Concept - CHIFFRE D’AFFAIRES 2023 - Accélération de l’internationalisation

BOA Concept, spécialiste français de la conception, la fabrication et la commercialisation de solutions innovantes – robotiques et logicielles – dédiées à l’intralogistique (FR0011365907 – ALBOA) publie ce jour son chiffre d’affaires pour l’année 2023.



Conformément à ses anticipations et à ses annonces, la Société a vécu une année de transition. Dans un contexte géopolitique complexe et une économie inflationniste, le marché a connu un ralentissement de sa croissance qui, sans surprise, s’est répercuté sur le chiffre d’affaires. La Société clôture son année 2023 à 16 M€ en retrait par rapport à 2022, année assez exceptionnelle sur le marché de l’intralogistique, et plus proche de son chiffre d’affaires 2021.



Jean-Lucien Rascle, Président de BOA Concept, déclare néanmoins : « Pour autant, 2023 a été une grande année pour nous, avec le développement de nouvelles solutions technologiques et logicielles en phase avec les attentes du marché et l’accélération de notre internationalisation, avec la prise de participation à hauteur de 70% dans la Société EASY Systems Benelux, spécialiste belge des systèmes de manutention pour les métiers de l’intralogistique et de la production.»