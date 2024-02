BOA Concept - BOA Concept et EASY Systems Benelux annoncent leur rapprochement

BOA Concept, spécialiste français de la conception, la fabrication et la commercialisation de solutions innovantes – robotiques et logicielles – dédiées à l’intralogistique (FR0011365907 – ALBOA) et EASY Systems Benelux, spécialiste belge des systèmes de manutention pour les métiers de l’intralogistique et de la production, annoncent la signature d'un contrat de cession en vue de la prise de participation par BOA Concept de 70 % du capital de EASY Systems.



La réalisation définitive de cette prise de participation, qui sera payée intégralement en numéraire, devrait intervenir d'ici la fin du premier trimestre 2024.



BOA Concept conçoit et fabrique des solutions innovantes pour l'intralogistique et l'industrie. Elle développe des systèmes équipés d’une intelligence locale, faciles à prendre en main et agiles. L'ensemble de ses solutions rendent accessibles l'automatisation et la robotisation des entrepôts au plus grand nombre. Implantée en France, à Saint-Etienne, forte de 90 collaborateurs, elle est aujourd’hui intégratrice de solutions intralogistiques globales.

EASY Systems, société familiale implantée en Belgique et aux Pays-Bas (45 employés parmi lesquels une équipe d’ingénieurs et de techniciens expérimentés) réalise depuis 15 ans des systèmes transitiques pour le monde de l’intralogistique et de la production dans une trentaine de pays (Allemagne, Etats-Unis, Chine, Brésil, Emirats Arabes Unis).