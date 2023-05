BOA Concept accélère sa démarche RSE

BOA Concept (la « Société » ou « BOA Concept »), spécialiste de la conception, la fabrication et la commercialisation de solutions innovantes – robotiques et logicielles – dédiées à l’intralogistique, dresse un premier bilan de sa démarche RSE et présente ses ambitions pour l’avenir.



Depuis sa création en 2012, BOA Concept conçoit ses activités avec un fort engagement RSE. En adoptant une démarche locavore privilégiant les approvisionnements en région AURA et en France, elle réduit significativement les émissions de gaz à effet de serre (GES) liées à ses achats de matières premières. La société contribue ainsi à la création d’emplois sur son territoire.

De plus, les solutions développées par BOA Concept sont entièrement conçues et fabriquées en France et sont réutilisables. En mettant au point des systèmes agiles et faciles à mettre en œuvre, BOA Concept favorise la montée en compétence des équipes de ses clients.