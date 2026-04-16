BNY atteint un niveau record grâce à l'augmentation de ses bénéfices au premier trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

16 avril - ** Les actions de la banque BNY BK.N augmentent de 1% pour atteindre un record à 133,09 dollars ** La banque affiche un bénéfice plus élevé au 1er trimestre grâce à de solides revenus de commissions et à une meilleure valeur des actifs des clients

** Les revenus de commissions du 1er trimestre augmentent de 11%; les revenus nets d'intérêts augmentent de 18%; les actifs sous garde et administration augmentent de 12% pour atteindre 59,4 trillions de dollars

** Les revenus du 1er trimestre augmentent de 13% pour atteindre un record de 5,4 milliards de dollars, dépassant le consensus des analystes de 5,18 milliards de dollars - données compilées par LSEG

** La note moyenne de 17 analystes est 'buy', leur objectif de cours médian (PT) est de 136,00 dollars

** En incluant les mouvements de la séance, BK est en hausse de 14,8 % depuis le début de l'année