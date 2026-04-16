 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

BNY atteint un niveau record grâce à l'augmentation de ses bénéfices au premier trimestre
information fournie par Reuters 16/04/2026 à 16:03

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

16 avril - ** Les actions de la banque BNY BK.N augmentent de 1% pour atteindre un record à 133,09 dollars ** La banque affiche un bénéfice plus élevé au 1er trimestre grâce à de solides revenus de commissions et à une meilleure valeur des actifs des clients

** Les revenus de commissions du 1er trimestre augmentent de 11%; les revenus nets d'intérêts augmentent de 18%; les actifs sous garde et administration augmentent de 12% pour atteindre 59,4 trillions de dollars

** Les revenus du 1er trimestre augmentent de 13% pour atteindre un record de 5,4 milliards de dollars, dépassant le consensus des analystes de 5,18 milliards de dollars - données compilées par LSEG

** La note moyenne de 17 analystes est 'buy', leur objectif de cours médian (PT) est de 136,00 dollars

** En incluant les mouvements de la séance, BK est en hausse de 14,8 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

BANK OF NY MELLON
134,850 USD NYSE +2,13%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank