BNPP AM lance un fonds actions monde dédié à la neutralité carbone

BNP Paribas Asset Management lance le fonds BNP Paribas Global Net Zéro Transition Equity, un fonds actions dont l’objectif principal est d’atteindre la neutralité carbone.

Le portefeuille du nouveau fonds puisera dans un univers de plus de 1.000 entreprises mondiales qui sont jugées comment œuvrant à l’atteinte de la neutralité carbone en adoptant une approche de transition « juste ». L’univers d’investissement est diversifié en termes de géographies, de capitalisations boursières et de secteurs, avec une bonne représentation des secteurs de la technologie, de l’industrie et des matériaux ce qui doit se traduire par un faible risque sectoriel par rapport à l’indice de référence.

L’univers d’investissement comprend des utilisateurs et des fournisseurs de solutions visant à réduire les émissions mondiales de gaz à effet de serre, avec un objectif de hausse implicite de température (ITR) inférieur à 2?°C.

Le fonds de droit luxembourgeois est géré par une équipe de gestion active de conviction, basée sur la philosophie et le processus d’investissement de l’équipe Global Equity et notamment fondée sur la finance comportementale. Pour sélectionner les actions du portefeuille et évaluer l’alignement des entreprises sur la neutralité carbone, l’équipe d’investissement utilise la méthodologie du Sustainability Centre de BNPP AM, qui s’inspire du Net Zéro Investment Framework de la Paris Aligned Investment Initiative. Le fonds est classé Article 8 selon la réglementation européenne SFDR et s’engage à avoir au moins 50?% d’investissements durables.

BNP Paribas Global Net Zéro Transition Equity intégrera également une part de solidarité pour financer l’ONG Eléctriciens sans frontières dont la mission est de lutter, depuis 1986, contre les inégalités liées à l’accès à l’électricité et à l’eau dans le monde.

Ce lancement constitue « une nouvelle étape importante » dans la feuille de route Net Zero de BNPP AM , publiée en novembre 2022, qui vise à aligner 60?% de ses encours concernés sur l’objectif « net zéro » d’ici 2030 et 100?% d’ici 2040.

Laurence Marchal