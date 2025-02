BNP Paribas: un acompte sur dividende prévu fin septembre information fournie par Cercle Finance • 04/02/2025 à 11:59









(CercleFinance.com) - En marge de la publication de ses résultats annuels, BNP Paribas indique que son conseil d'administration a décidé le principe de la mise en place d'un acompte semestriel sur le dividende à partir de 2025, acompte qui serait payé vers fin septembre.



Le groupe bancaire précise que ce premier acompte sur dividende serait payé au titre de l'exercice en cours et calculé sur la base de 50% du bénéfice net par action du premier semestre 2025, en cohérence avec sa politique de distribution en numéraire.



Pour rappel, BNP Paribas a publié ce matin un BPA de 9,57 euros pour son exercice 2024, et prévoit de verser à ce titre un dividende de 4,79 euros. En complément, un programme de rachat d'actions de 1,08 milliard d'euros sera lancé au deuxième trimestre 2025.





