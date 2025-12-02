 Aller au contenu principal
CAC 40
8 128,31
+0,39%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

BNP Paribas : se hisse vers 75E, va affronter les 75,4E
information fournie par Zonebourse 02/12/2025 à 11:42

BNP Paribas se hisse vers 75E,et va bientôt affronter les 75,4E, une zone où se trouvent regroupées -et même confondues- les MM100 et MM200.
Mais le principal rendez-vous, ce sera le comblement du 'gap' des 76,24E du 16 octobre, avant d'aborder la ligne de résistance des 80E, testée mi-mai, fin juillet, puis mi-septembre.

Valeurs associées

BNP PARIBAS
74,6900 EUR Euronext Paris +1,70%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

