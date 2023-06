- Changement à la tête du leveraged finance de BNP Paribas. La banque a annoncé une série de nominations dans ses activités de financement de LBO, une activité où elle veut gagner des parts de marché.Charlotte Conlan est nommée vice-présidente en charge des activités mondiales de leveraged finance, à Londres. Elle pilotait jusqu’à présent la plateforme pour l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique.Dette privéeUn nouveau poste de responsable mondial de la dette privée (private debt and solutions) voit le jour, pour être confié à Stanford Hartman. Une création qui correspond à l’évolution du marché et au poids croissant de la dette privée dans les financements de rachats à effet de levier, d’autant que la hausse des taux a provoqué un coup de froid depuis mi-2022 pour l’activité de prêts LBO traditionnels des banques.Deux autres promotions complètent ces annonces. Paolo Grassi va diriger le leveraged finance pour la zone EMEA et succède donc à Charlotte Conlan. Il sera basé à Paris. Erin Brown, qui s’occupait de la syndication pour l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique, va s’installer à New York pour diriger l’activité leveraged finance pour les Amériques.

