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BNP Paribas remonte ses cibles de rentabilité pour sa BCEB
information fournie par Zonebourse 01/06/2026 à 07:39

En amont de la présentation de sa stratégie de croissance pour sa banque commerciale en Belgique (BCEB), BNP Paribas indique relever ses objectifs de rentabilité de BCEB, avec un RONE (Return On Notional Equity) avant impôt désormais attendu à 22% en 2028 (contre 20% précédemment) et à 25% en 2030 (contre 23% précédemment), à comparer à 13,6% en 2025.

La contribution de BCEB à la trajectoire de ROTE ( Return On Tangible Equity ) du groupe bancaire français a ainsi été relevée à environ 0,5% d'ici 2028 (contre environ 0,3% précédemment), renforçant la trajectoire de ROTE de BNP Paribas, attendu au-dessus de 13% en 2028.

Selon BNP Paribas, BCEB est au coeur des priorités stratégiques de CPBS et constitue un contributeur clé des banques commerciales de la zone euro (CPBE) au sein du groupe, avec des positions de n° 1 sur l'ensemble de ses segments clés : particuliers, banque privée et entreprises.

Pour s'assurer une croissance rentable, la banque consolidera ses trois franchises clients de premier plan en enrichissant son offre et en renforçant la proximité avec ses clients, tout en simplifiant son modèle opérationnel et en accélérant sa transformation digitale.

En particulier, le déploiement de l'IA sera accéléré. À titre d'exemple, la fréquence des échanges avec les clients sera renforcée, avec notamment un objectif de près de 7 millions d'interactions via assistant virtuel en 2028 contre 1 million en 2025 (soit un TCAM supérieur à 90% sur la période 2025-2028).

Sur la période 2025-2028, BCEB vise des TCAM (taux de croissance annuels moyens) de 9% pour les revenus, principalement portés par le produit net d'intérêt, et d'environ 2% pour les crédits et les dépôts, avec une structure des dépôts stable.

Elle anticipe également un coefficient d'exploitation en amélioration d'environ 10 points, à près de 59% d'ici 2028, générant en moyenne plus de 5% d'effet de ciseaux positif par an, un coût du risque d'environ 10 points de base des encours de crédits à la clientèle en moyenne par an, ainsi que des RWA ( Risk-Weighted Assets ) affichant un TCAM sur la période 2025-2028 inférieur à 1%, limité à la moitié de la croissance des crédits.

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