 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

BNP Paribas relève les objectifs de rentabilité de BCEB
information fournie par Reuters 01/06/2026 à 07:07

BNP Paribas SA BNPP.PA :

* RELÈVE LES OBJECTIFS DE RENTABILITÉ DE SA BANQUE COMMERCIALE EN BELGIQUE (BCEB)

* RONE DE BCEB AVANT IMPÔT DÉSORMAIS ATTENDU À 22% EN 2028 (CONTRE 20% PRÉCÉDEMMENT) ET 25% EN 2030 (CONTRE 23% PRÉCÉDEMMENT)

* LA CONTRIBUTION DE BCEB À LA TRAJECTOIRE DE ROTE DU GROUPE A ÉTÉ RELEVÉE À ENVIRON +0,5% D'ICI 2028 (CONTRE ENVIRON +0,3% PRÉCÉDEMMENT)

Texte original nGNE4vNL1h Pour plus de détails, cliquez sur BNPP.PA

(Rédaction de Gdansk)

Résultats d'entreprise

Valeurs associées

BNP PARIBAS
92,9500 EUR Euronext Paris 0,00%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • La revalorisation automatique du Smic a relancé débats et crispations sur l'évolution des salaires ( AFP / DENIS CHARLET )
    La hausse du Smic relance le débat sur l'évolution des salaires
    information fournie par AFP 01.06.2026 08:44 

    Le salaire minimum augmente lundi. Et les autres ? La revalorisation automatique du Smic a relancé débats et crispations sur l'évolution des salaires, entre reprise marquée de l'inflation et conjoncture économique incertaine. "A partir du 1er juin, je repasse en ... Lire la suite

  • Jensen Huang, directeur général de Nvidia, lors du salon Computex à Taipei, le 1er juin 2026 ( AFP / I-Hwa Cheng )
    Nvidia lance ses propres processeurs pour ordinateurs portables Windows
    information fournie par AFP 01.06.2026 08:40 

    Nvidia a dévoilé lundi un nouveau processeur pour ordinateurs portables fonctionnant sous Windows, conçu pour briser l'hégémonie de la technologie d'Intel dans ce domaine et moderniser les appareils à l'ère de l'intelligence artificielle (IA). "Microsoft et Nvidia ... Lire la suite

  • AIRBUS : Le mouvement reste haussier
    AIRBUS : Le mouvement reste haussier
    information fournie par TEC 01.06.2026 08:39 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques ne sont pas surachetés, ce qui laisse intact le potentiel ... Lire la suite

  • SARTORIUS STEDIM BIOTECH : Le mouvement reste haussier
    SARTORIUS STEDIM BIOTECH : Le mouvement reste haussier
    information fournie par TEC 01.06.2026 08:38 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques, pour leur part, se trouvent dans la zone de surachat, ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
93,8 +0,53%
SOITEC
177,55 0,00%
2CRSI
51,6 0,00%
TOTALENERGIES
75,18 0,00%
CAC 40
8 183,34 0,00%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank