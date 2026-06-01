BNP Paribas relève les objectifs de rentabilité de BCEB

BNP Paribas SA BNPP.PA :
* RELÈVE LES OBJECTIFS DE RENTABILITÉ DE SA BANQUE COMMERCIALE EN BELGIQUE (BCEB)
* RONE DE BCEB AVANT IMPÔT DÉSORMAIS ATTENDU À 22% EN 2028 (CONTRE 20% PRÉCÉDEMMENT) ET 25% EN 2030 (CONTRE 23% PRÉCÉDEMMENT)
* LA CONTRIBUTION DE BCEB À LA TRAJECTOIRE DE ROTE DU GROUPE A ÉTÉ RELEVÉE À ENVIRON +0,5% D'ICI 2028 (CONTRE ENVIRON +0,3% PRÉCÉDEMMENT)
(Rédaction de Gdansk)
