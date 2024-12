(AOF) - " Nous pensons qu'aujourd'hui, BNP Paribas REIM est mûr pour changer d'échelle et pour aller encore plus loin dans le développement d'une proposition de valeur différenciante " a déclaré son global head, Jean-Maxime Jouis. La société de gestion spécialisée dans l'immobilier a défini une stratégie de développement centrée sur 3 axes prioritaires : les clients, l'offre et le déploiement de capital.

Dans le cadre de l'enrichissement de sa gamme de fonds et de mandats de gestion, BNP Paribas REIM va lancer prochainement une stratégie originale pure " Value Added ", qui s'appuie sur la double expertise en matière d'investissements directs et indirects.

La diversification du portefeuille d'actifs gérés va s'intensifier et viser une allocation davantage équilibrée pour réduire l'exposition spécifique aux dynamiques et risques d'une classe d'actifs en particulier.

"Le résidentiel, la logistique, la santé, l'hôtellerie et les loisirs verront ainsi leur poids renforcé, à l'échelle européenne. L'allocation vers ces classes d'actifs s'appuie à la fois sur des convictions et des tendances de long terme et sur un modèle entre service et immobilier. ", précise la filiale de BNP Paribas.

Ce positionnement de l'immobilier comme service permet, selon elle, de bénéficier des capacités de développement liées aux activités opérationnelles et celles liées à la détention des immeubles.

Pour BNP Paribas REIM, "cette évolution passe également par la cession d'immeubles jugés non stratégiques aux regards des nouvelles tendances de valorisation, d'usage des occupants et de considération de risques climatiques".

" En enrichissant notre offre de fonds et de services sur des thématiques différenciantes, nous voulons continuer à servir au mieux nos clients existants tout en développant nos relations avec les investisseurs institutionnels internationaux, les banques privées et les Family Offices. Nous souhaitons également accélérer notre développement dans les zones géographiques où nous sommes présents et construire des partenariats ciblés là où nous ne sommes pas encore " explique Laurent Ternisien, deputy global head de BNP Paribas REIM.