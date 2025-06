BNP Paribas: rachat à HSBC d'activités en Allemagne information fournie par Cercle Finance • 27/06/2025 à 14:59









(CercleFinance.com) - BNP Paribas annonce avoir conclu un accord avec HSBC pour l'acquisition des activités de banque dépositaire et de conservation de titres de HSBC Continental Europe SA, Germany, sous réserve de l'obtention des approbations réglementaires d'usage.



L'opération renforcera sa position de conservateur de titres de premier plan et première banque dépositaire en Allemagne, soutenant ainsi sa stratégie de croissance ciblée dans la région, notamment auprès des fonds institutionnels et intermédiaires financiers.



Avec cette acquisition, le métier securities services, partie intégrante de la division CIB de BNP Paribas, développera également sa clientèle en étendant sa gamme de produits et de services à destination des sociétés d'assurance en Allemagne.



Dans ce cadre, les employés de l'activité acquise seront transférés vers le métier securities services de BNP Paribas en Allemagne. Il est prévu que l'implémentation de l'accord commence début 2026, par le biais d'une migration progressive des clients.







