BNP Paribas, plus forte hausse du CAC 40 à la clôture du lundi 19 mai 2025

(AOF) - BNP Paribas (+3,42% à 77,15 euros)

BNP Paribas a affiché la plus forte hausse de l'indice CAC 40 grâce au lancement d'un programme de rachat d'actions pour 2025 d'un montant maximum de 1,084 milliard d'euros. Il représente " 1,2% du capital au cours actuel ", signale Invest Securities. La période de rachat débutera ce 19 mai pour s'achever le 20 juin 2025 au plus tard. Les actions acquises dans le cadre du programme seront annulées. BNP Paribas, qui avait déjà obtenu l'autorisation de la Banque centrale européenne pour ce programme, a également reçu le feu vert de ses actionnaires, la semaine dernière.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points clés

- Banque née en 1822, renforcée en 1999 par la fusion avec Paribas, 1 ère française et 7 ème mondiale ;

- Produit net bancaire de 48,8 Mds€ réalisé par les réseaux bancaires (français, belge, italien, luxembourgeois, polonais et turc) et les métiers spécialisés (crédit à la consommation, leasing, métiers digitaux dont le compte Nickel), par la banque d’affaires et par les services d’investissement et de protection (gestion d’actifs et de patrimoine, gestion institutionnelle et privée, assurances) ;

- Modèle d'affaires d’une croissance rentable fondée sur les positions de n°1 européen, sur la technologie au service de l’expérience client et de la performance opérationnelle, tous les métiers étant mobilisés sur les enjeux de finance durable ;

- Capital détenu par l'Etat belge (5,6 %), le grand duché de Luxembourg (1,1 %) et les salariés (4,7%), avec un conseil de 14 administrateurs présidé par Jean Lemierre, Jean-Laurent Bonnafé étant directeur général.

Enjeux

- « initiatives d’efficacité » fondées sur l’intelligence artificielle et visant 1,2 Mds d’économies de coûts en 2025-26 : rationalisation des achats, repli des dépenses externes, optimisation du parc immobilier et déploiement de plateformes partagées contribuant à 33 % des revenus totaux,

- forte robustesse du portefeuille de crédit et allocation stricte du capital,

- innovation focalisée sur l’offre aux clients : 4,4 millions de clients « digitaux », leader en France dans les fonctionnalités digitales, plateformes leaders mondiaux dans les emprunts d’Etat, le forex ou les swaps et dans les cinq 1ers européens des néo-banques avec Hello Bank ! ;

- Stratégie environnementale ambitionnant de devenir 1 er mondial de la finance durable (2 ème mondial et 1 er européen dans les emprunts verts et 1 er européen des financeurs de projets d’énergies renouvelables) avec objectif de neutralité carbone en 2050 et point d’épate 2025 :

- 350 Mds€ mobilisés dans les crédits et émissions obligataires durables et 300 Mds€ d’actifs durables (objectif atteint à 75 % à fin 2024) ;

- alignement du portefeuille de prêts sur la trajectoire de l’accord de Paris (80 % des financements énergétiques dans les énergies renouvelables sur l’objectif 2030),

- accompagnement des clients à hauteur de 179 Mds€ de financements dans la transition bas-carbone, proche de l’objectif de 200 Md€,

- financement à hauteur de 4 Mds€ de la biodiversité ;

- Position financière très solide -ratio CET 1 de 12,9 %, rentabilité de 12,4 % des fonds propres, ratio de levier de 4,6 % et réserve de liquidités de 480 Mds€.

Défis

- Evolution de l’actif net comptable, de 93,7 €, à comparer au cours de Bourse, et du coût du risque, à 33 points de base ;

-Exécution du plan stratégique de redressement de la division CPBS -banques commerciales et finance personnelle ;

- En gestion de fonds, intégration d’AXA-IM (+ 50 % du résultat net avant impôt d’ici 2026) ;

- Après une hausse de 3,8 % du produit net bancaire et de,0,3 % du bénéfice opérationnel au 1er trimestre, ambitions 2025-26 : revenus en croissance de + 5 %, coût du risque inférieur à 40 pb, ratio CET1 autour de 12,3 % et résultat net en hausse de + 7 %;

- Dividende 2024 en hausse à 4,79 € et suivi d’un acompte le 30 septembre, auxquels s’ajoute 1,1 Md€ de rachat d’actions (engagement d’un taux de distribution de 60 % jusqu’en 2026.