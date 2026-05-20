BNP Paribas mobilise ses filiales pour lancer une unité de compte en dette privée

(Zonebourse.com) - L'assureur BNP Paribas Cardif, BNP Paribas Banque Privée France et BNP Paribas Asset Management Alts (BNPP AM Alts) lancent une nouvelle offre en unité de compte (UC), adossée à de la dette privée d'entreprises majoritairement européennes, disponible dans les contrats d'assurance-vie, de capitalisation et d'épargne retraite à destination des investisseurs individuels à la recherche d'un investissement de long terme.

Ce nouveau support en unité de compte permet à BNP Paribas Cardif et BNP Paribas Banque Privée de renforcer la gamme de produits patrimoniaux proposés à leurs clients en leur donnant accès à une typologie d'actifs habituellement réservés aux investisseurs institutionnels, investi dans des entreprises non cotées, majoritairement européennes, et caractérisées par une structure financière solide.

Lancée le 18 mai 2026 en exclusivité pour les clients français de BNP Paribas Banque Privée jusqu'au 1er septembre 2026, cette nouvelle unité de compte est disponible via un fonds axé sur la dette privée, Alts Europe Private Credit Fund (Alts EPC), géré par BNPP AM Alts, premier gestionnaire d'actifs alternatifs en Europe avec 300 milliards d'euros d'encours.

Investi majoritairement dans la dette privée d'entreprises européennes, directement ou via des entités ou fonds spécialisés, Alts EPC maintient une part d'actifs liquides (instruments de dette cotée et trésorerie) pour répondre aux besoins de liquidité et améliorer la diversification du portefeuille. Conforme au nouveau règlement ELTIF, ce fonds d'investissement alternatif soutient le financement de projets de long terme et vise à accompagner la croissance d'entreprises non cotées dans la réalisation de leurs projets de développement, principalement via des investissements en dette privée contribuant ainsi au financement de l'économie réelle.

Le fonds vise à constituer un portefeuille diversifié de prêts à des PME et ETI évoluant dans des secteurs jugés peu cycliques, et affichant un résultat d'exploitation compris entre 10 et 100 MEUR, sans que cela constitue une contrainte de gestion.

Le Fonds propose des fenêtres de souscription et de rachat tous les 15 jours, incluant un mécanisme de pourcentage maximal des rachats fixé à 20% de la somme du montant des actifs liquides et des flux de trésorerie attendus. La durée de placement recommandée est au minimum de sept ans.

Bénéficiant de l'expérience de BNPP AM Alts, acteur dans la dette privée depuis plus de 25 ans, avec un encours de 135 MdsEUR pour sa plateforme de crédit alternatif, le fonds offrira une exposition immédiate à un portefeuille diversifié de prêts existants.

"La dette privée est une brique fondamentale pour l'exposition des investisseurs individuels aux actifs non cotés. Ce nouveau fonds, en partenariat avec BNP Paribas Cardif et BNP Paribas Banque Privée, vient étoffer l'offre de BNPP AM Alts à destination d'une clientèle individuelle, sur l'ensemble du scope des marchés privés, des actifs réels au crédit privé. Avec le lancement de ce nouveau produit evergreen ELTIF 2.0, qui permet aux investisseurs individuels d'avoir accès à des actifs historiquement réservés à une clientèle institutionnelle, nous sommes heureux de renforcer notre gamme et de permettre aux épargnants particuliers de participer au financement de l'économie réelle" a commenté Christophe Fritsch, global head of alternative credit chez BNP Paribas Asset Management Alts.

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