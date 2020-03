Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BNP Paribas maintient son dividende, et son AG Reuters • 27/03/2020 à 11:04









27 mars (Reuters) - * BNP PARIBAS A INDIQUÉ A REUTERS QUE SON ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ÉTAIT MAINTENUE A LA DATE PRÉVUE ET QUE LE DIVIDENDE SERAIT VERSÉ CONFORMÉMENT AUX RESOLUTIONS PRÉCÉDENTES (Rédaction de Paris)

Valeurs associées BNP PARIBAS Euronext Paris -4.45%