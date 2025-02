BNP Paribas : les activités de marché dynamisent les résultats au quatrième trimestre

(AOF) - Première banque française à présenter ses comptes du quatrième trimestre, BNP Paribas a dépassé les attentes grâce au dynamisme de ses activités de marché. Sur cette période, elle a généré un bénéfice net, part du groupe, en progression de 15,7% à 2,322 milliards d'euros, à comparer avec un consensus de 2,29 milliards d'euros. Le coût du risque a reculé de 5 points de base à 38 points de base. Sur l'ensemble de 2024, BNP Paribas a généré un résultat net part du groupe a atteint 11,688 milliards d'euros.

La banque visait un résultat net part du groupe supérieur au résultat net distribuable 2023 de 11,2 milliards d'euros.

Les revenus trimestriels ont augmenté de 10,8% à 12,137 milliards d'euros. Les activités Equity & Prime Services ont vu leurs revenus bondir de 30% et ceux des activités FICC (obligations, change, et matières premières) de 34,2%.

Politique de distribution confirmée

BNP Paribas a confirmé sa politique de distribution (taux de distribution de 60% dont 50% minimum en dividendes) au titre des exercices 2024, 2025 et 2026 et met en place un acompte semestriel sur dividendes à partir de 2025 sur la base de 50% du bénéfice net par action du 1er semestre, avec un premier paiement le 30 septembre 2025 au titre du premier semestre 2025.

Sur cette base, le conseil d'administration proposera à l'assemblée générale des actionnaires du 13 mai 2025 de verser un dividende de 4,79 euros, payé en numéraire soit une distribution de 50% du résultat 2024. Le dividende sera détaché le 19 mai 2025 et mis en paiement le 21 mai 2025.

En complément, un programme de rachat d'actions de 1,08 milliard d'euros sera lancé au deuxième trimestre 2025.

Le ratio " common equity Tier 1 " s'élève à 12,9% au 31 décembre 2024, en hausse de 20 points de base par rapport au 30 septembre 2024.

S'agissant de sa trajectoire pour 2025 et 2026, BNP Paribas anticipe une croissance annuelle moyenne supérieure à 7% pour le résultat net et de plus de 8% pour le bénéfice par action pour 2024-2026. Sur cette période, les revenus devraient enregistrer une croissance annuelle moyenne supérieure à 5% (y compris projet AXA IM) et d'environ 4% (hors projet AXA IM).

La banque cible par ailleurs un ratio CET1 (pre FRTB) d'environ 12,3% au 31 décembre 2025 et 31 décembre 2026 après les acquisitions en cours. Elle vise également un ROTE (rentabilité des fonds propres tangible) 2025 de 11,5% et un ROTE 2026 de 12%.

AOF - EN SAVOIR PLUS