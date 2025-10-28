BNP Paribas : les actifs sous gestion à un niveau record au troisième trimestre

(AOF) - BNP Paribas a dévoilé les résultats du troisième trimestre de son pôle IPS (Investment & Protection Services). Ce trimestre est marqué par l’intégration d’Axa IM et une activité organique dynamique portant la progression du résultat. Au 30 septembre 2025, les actifs sous gestion globaux atteignent un niveau record à 2 392 milliards d'euros, soit une augmentation de 74% par rapport au 31 décembre 2024. Il correspond à une hausse de 10,4% par rapport au 31 décembre 2024 hors effet de périmètre lié à Axa IM.

Ces actifs sous gestion enregistrent sur le trimestre les effets combinés de l'intégration d'Axa IM au 1er juillet 2025 (867,5 milliards d'euros), de la collecte nette dynamique (60,5 milliards d'euros), de la performance des marchés (49,3 milliards d'euros), d'un effet change négatif sur les actifs sous gestion (-37 milliards d'euros) et d'autres effets incluant l'extension du partenariat entre BNP Paribas Asset Management et BNP Paribas Cardif pour la gestion de ses fonds généraux (74,4 milliards d'euros).

Ils se répartissent au 30 septembre 2025 entre 739 milliards d'euros pour les métiers asset management et real estate, 484 milliards d'euros pour le métier wealth management, 297 milliards d'euros pour le métier assurance et 872 milliards d'euros pour Axa IM.

En outre, l'activité asset management enregistre une très forte collecte (12,1 milliards d'euros). L'activité wealth management enregistre une bonne collecte nette cumulée de 4,2 milliards d'euros sur ce trimestre notamment à l'International et dans les banques commerciales.

Au global, les revenus de ce pôle s'établissent à 1,899 milliard d'euros, soit une hausse de 27,5% par rapport au troisième trimestre 2024. Ils augmentent de +2,9% par rapport au troisième trimestre 2024 hors AXA IM, portés par les métiers assurance (+7,7%) et wealth management (+10,4%). Ils intègrent les revenus d'Axa IM pour 367 millions d'euros.

Le résultat brut d'exploitation s'établit à 761 millions d'euros, soit une hausse de 25,1% par rapport au troisième trimestre 2024.

À 816 millions d'euros, le résultat avant impôt sur ce troisième trimestre est en très forte progression de 26,2% sur un an.