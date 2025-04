BNP Paribas : le traitement prudentiel du rachat d'Axa IM est moins favorable que prévu

(AOF) - BNP Paribas a confirmé l'information dévoilée vendredi après-midi par Bloomberg selon laquelle le traitement prudentiel appliqué au rachat d'Axa Investment Managers pour 5,1 milliards d'euros sera moins favorable qu'annoncé lors du lancement de l'opération. La BCE a refusé que la banque française utilise le " compromis danois " dans le cadre de cette transaction réalisée via sa filiale spécialisée dans les assurances, BNP Paribas Cardif. Ce " compromis " est avantageux pour les ratios de solvabilité.

La banque française s'attend ainsi à ce que l'impact négatif de l'opération sur le ratio de fonds propres durs (CET1) soit d'environ 35 points de base contre un impact de 25 points de base annoncé lors du lancement de l'opération. Invest Securities juge qu'il s'agit de " chiffres rassurants par rapport aux estimations publiés vendredi qui évoquaient un impact sur le ratio CET de -60 points de base à 70 points de base ".

Le retour sur le capital investi serait par ailleurs de plus de 14% la troisième année et de plus de 20% la quatrième année alors que la banque française affichait initialement 18% en année 3.

Programme de rachat d'actions maintenu

BNP Paribas a souligné qu'en dépit de cette interprétation, " les objectifs globaux de rentabilité du groupe comme sa trajectoire de croissance ne seraient pas modifiés, ni sa trajectoire de fonds propres et de ratio CET1 ".

En particulier, a ajouté la banque, le lancement prochain du programme de rachat d'actions, annoncé au mois de février et sur lequel la BCE a déjà donné son autorisation, est maintenu. De manière plus générale, la politique du groupe en matière de distribution de dividendes et de retour aux actionnaires demeure inchangée.

BNP Paribas a " confirmé pleinement l'intérêt stratégique et industriel de l'opération afin de bâtir une plateforme de gestion d'actifs de premier plan et de permettre au groupe de devenir le leader européen de la gestion d'épargne longue pour les assureurs et les fonds de pension ". La finalisation de l'opération est attendue début juillet 2025 et le nouvel ensemble affichera 1500 milliards d'euros d'actifs.