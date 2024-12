BNP Paribas: le titre surperforme, RBC en soutien information fournie par Cercle Finance • 24/12/2024 à 11:52









(CercleFinance.com) - Le titre BNP Paribas surperforme l'indice CAC 40 mardi à la Bourse de Paris dans le sillage de commentaires favorables de RBC, qui inclut l'établissement français parmi ses valeurs bancaires préférées en Europe.



Le broker canadien indique ce matin qu'il continue de faire de BNP l'une de ses valeurs privilégiées ('top picks') au sein du secteur européen, aux côtés de Barclays, UBS, Julius Baer, Deutsche Bank et OSB.



Dans son étude, le courtier met en évidence la décote historique qu'affiche le secteur en Bourse, avec un écart de valorisation qui atteint 46% par rapport au reste des marchés européens et 41% vis-à-vis des banques américaines.



S'il s'attend à ce que les prêteurs européens pâtissent de l'incertitude politique, économique et réglementaire à court terme en pénalisant leurs résultats à court terme, RBC juge que ces éléments éclipsent leurs solides fondamentaux.



Le broker dit relever en conséquence de 12% en moyenne ses objectifs de cours sur les valeurs bancaires européennes, faisant apparaître un potentiel haussier de 22%.



Pour ce qui concerne BNP Paribas, sur lequel que le courtier affiche une opinion 'surperformance', RBC dit même percevoir un potentiel de hausse de plus de 50%.



Suite à ces propos, l'action BNP progressait de plus de 0,6% mardi en fin de matinée, à comparer avec une hausse de l'ordre de 0,4% pour l'indice CAC 40.





Valeurs associées BNP PARIBAS 57,84 EUR Euronext Paris +0,70%