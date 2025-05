BNP Paribas: lancement du programme de rachat d'actions information fournie par Cercle Finance • 19/05/2025 à 08:10









(CercleFinance.com) - BNP Paribas annonce le lancement, ce lundi, du programme de rachat d'actions prévu pour 2025 pour un montant maximum de 1,084 milliard d'euros, programme qui avait été annoncé en marge de la publication de ses résultats 2024 en février dernier.



L'autorisation de la BCE a été obtenue par le groupe bancaire et un contrat a été conclu avec un prestataire de services d'investissement agissant de manière indépendante, chargé par une instruction irrévocable du rachat des actions.



La période de rachat débutera le 19 mai pour s'achever le 20 juin au plus tard. Les actions acquises dans le cadre du programme seront annulées. BNP Paribas fournira des mises à jour hebdomadaires sur son état d'avancement.





