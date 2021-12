BNP Paribas lance une plateforme retraite holistique visant les particuliers

(NEWSManagers.com) - La mise en bouche de BNP Paribas, au moment de présenter sa nouvelle plateforme " Mondemain" le 3 novembre, était pour le moins convenue. En résumé, la pression sur notre régime par répartition s'accroit au fur et à mesure que notre pyramide des âges s'inverse et les fondamentaux économiques sont structurellement favorables au développement de l'épargne retraite complémentaire. " Les épargnants envisagent le sujet vers 40 ans de manière angoissante, mais tout en l'associant à un projet positif" , introduit Nicolas Villet, directeur de BNP Paribas épargne retraite et entreprises.

Une allocation à composer soi-même

Bâti en partenariat avec Gambit Financial Solutions (une fintech dont BNP Paribas est actionnaire), Mondemain se présente sous la forme d'une interface digitale qui permet au client d'estimer ses besoins avant de souscrire des produits de manière autonome. Un simulateur lui permet de calculer sa retraite légale, le patrimoine dont il disposera et ainsi, de calculer le surplus de revenus nécessaire ajusté de la fiscalité prévisible. Les futurs projets de vie peuvent être pris en compte dans cette estimation. A partir de là, le prospect conquis peut composer sa propre allocation, en mélangeant PEA, PER, pierre-papier et assurance vie. Les préférences d'investissement peuvent être indiquées, pour que soit par exemple la prise en compte d'une sensibilité sur le durable. Au besoin, le parcours client peut passer par un contact "  humain " , grâce à un système de mise en relation digitalisée avec un conseiller. " Le client bénéficie d'une visite guidée et d'une expertise tout en conservant la liberté de choix sur les solutions" , résume Nicolas Villet.

Le dirigeant en est convaincu, " le site deviendra la place de marché digitale dédiée à ceux qui préparent leur retraite" . A terme, son fonctionnement est prévu en architecture ouverte. Mondemain devrait continuer d'évoluer à la faveur des parcours transactionnels intégrés pour s'enrichir de nouvelles fonctionnalités. Des services complémentaires sont actuellement à l'étude, comme un service d'aide aux formalités administratives lors du départ à la retraite ou un simulateur de rachat de trimestres. La plateforme est présentée comme l'un des axes majeurs du plan stratégique de BNP Paribas qui sera dévoilé début 2022.