BNP Paribas et BPCE créent un acteur majeur européen du processing de paiements

(AOF) - Après avoir annoncé en juin dernier leur projet de partenariat stratégique dans le domaine des paiements, BNP Paribas et BPCE ont finalisé leur accord donnant naissance à Estreem, spécialiste du processing de paiements. Ce dernier sera détenu à parité. "Amenée à traiter l'ensemble des paiements par carte en Europe de BNP Paribas et du groupe BPCE, soit 17 milliards de transactions par an, Estreem deviendra ainsi le leader français du processing avec 30% du volume des paiements carte en France", ont souligné les groupes bancaires.

L'ambition d'Estreem est également de se placer parmi le Top 3 des processeurs en Europe.

S'agissant des prochaines étapes du développement d'Estreem, BNP Paribas et BPCE prévoient la construction et l'évolution de la plateforme technologique de gestion des opérations de processing de paiements en 2025-2026. La bascule des opérations de processing monétique depuis les établissements bancaires des deux groupes vers Estreem pour la France est anticipée entre 2027-2028.

Dès 2028, la plateforme sera ouverte à d'autres établissements bancaires, sous réserve de l'obtention des autorisations réglementaires requises. Un développement sur les marchés européens prioritaires (Belgique, Italie) est aussi prévu.

