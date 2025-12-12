 Aller au contenu principal
BNP Paribas en discussions pour une cession de BMCI au Maroc
information fournie par Zonebourse 12/12/2025 à 08:17

BNP Paribas confirme être entré en discussions exclusives avec Holmarcom, partenaire et actionnaire de la BMCI depuis 30 ans, en vue d'une éventuelle cession de sa participation de 67% au capital de sa filiale marocaine BMCI.

"Ces discussions sont à un stade préliminaire. BNP Paribas communiquera en temps voulu si un projet venait à se concrétiser, conformément à la réglementation applicable", précise néanmoins le groupe bancaire.

BNP Paribas ajoute que si la transaction devait se conclure courant 2026, l'impact positif sur son ratio de solvabilité CET1 (Common Equity Tier 1) à la date de réalisation serait d'environ 15 points de base.

BNP PARIBAS
78,6700 EUR Euronext Paris 0,00%
