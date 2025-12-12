BNP Paribas en discussions pour une cession de BMCI au Maroc
information fournie par Zonebourse 12/12/2025 à 08:17
"Ces discussions sont à un stade préliminaire. BNP Paribas communiquera en temps voulu si un projet venait à se concrétiser, conformément à la réglementation applicable", précise néanmoins le groupe bancaire.
BNP Paribas ajoute que si la transaction devait se conclure courant 2026, l'impact positif sur son ratio de solvabilité CET1 (Common Equity Tier 1) à la date de réalisation serait d'environ 15 points de base.
Valeurs associées
|78,6700 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
A lire aussi
-
Le groupe de BTP Eiffage va remplacer Edenred , société qui commercialise le Ticket Restaurant, à compter du 22 décembre au sein de l'indice vedette de la Bourse de Paris, le CAC 40, a annoncé jeudi Euronext. La capitalisation boursière d'Eiffage atteint 15 milliards ... Lire la suite
-
Elon Musk a fait part de son intention d'introduire SpaceX en Bourse, une opération qui pourrait devenir la plus importante entrée de l'histoire sur les marchés, destinée à financer ses ambitions dans l'intelligence artificielle (IA) et la conquête de l'espace. ... Lire la suite
-
L'opérateur européen de satellites de communication Eutelsat a annoncé vendredi la finalisation de son augmentation de capital d'environ 1,5 milliard d'euros, avec une dernière tranche à quelque 670 millions d'euros. Deuxième opérateur mondial de satellites en ... Lire la suite
-
(Actualisé avec Harbour Energy, Eiffage/Edenred) * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR Les valeurs à suivre ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer