BNP Paribas en-dessous des attentes au 3ème trimestre, le titre se replie
information fournie par Zonebourse 28/10/2025 à 09:41
Le résultat net de la première banque française a progressé de 6% à 3,04 milliards d'euros sur le trimestre écoulé, là où le consensus anticipait plutôt un profit de l'ordre de 3,09 milliard.
Son produit net bancaire (PNB) a augmenté de 5,3% pour atteindre 12,57 milliards d'euros, à la faveur de 'bonnes performances opérationnelles' au sein de ses trois pôles, à savoir la banque de financement et d'investissement (CIB) qui a progressé de 4,5%, la banque commerciale et pour particuliers (PNBP) qui affiche une croissance de 3,5% et la division d'assurance, de banque privée et de gestion d'actifs (IPS) qui a bondi de 27,5% sous l'impulsion de l'intégration d'AXA IM.
Dans un communiqué, le groupe évoque des résultats 'solides' et 'en ligne' avec son objectif d'un résultat net 2025 supérieur à 12,2 milliards d'euros.
La deuxième capitalisation boursière bancaire de la zone euro, après l'espagnol Santander, souligne que l'acquisition d'AXA IM - qui doit lui permettre de donner naissance au troisième gestionnaire d'actifs européen avec plus de 1.600 d'euros d'encours - est censée générer des synergies en termes de revenus et de coûts de 550 millions d'euros avant impôts à l'horizon 2029.
Au global, l'opération devrait contribuer au ratio de capitaux propres tangibles (RoTE) du groupe pour plus de 50 points de base dès 2028.
Bonne nouvelle, son ratio de fonds propres dit 'Common Equity Tier 1' (CET1) s'élevait à 12,5% au 30 septembre 2025, au-dessus du consensus de 12,2%.
A 9h30, le titre BNP accusait un repli de plus de 3% à la Bourse de Paris, sous-performant nettement l'indice CAC 40, en repli de 0,2% au même moment.
'Il va falloir qu'on obtienne davantage de visibilité concernant les implications du litige sur le Soudan afin d'assister à une revalorisation de l'action', estime ce matin un trader en poste à Londres.
Sur ce point, BNP a affirmé ce matin que le verdict récemment rendu par un jury, qui a attribué des dommages-intérêts de plus de 20,7 millions d'euros à trois plaignants individuels, était 'fondamentalement erroné tant sur le plan des faits que du droit', et que celui-ci devait être infirmé.
'BNP Paribas est confiante dans la solidité de ses arguments juridiques et dans le fait que le verdict sera annulé en appel', a déclaré l'établissement.
