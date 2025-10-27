 Aller au contenu principal
NOV 25 CAC 40 Index (10x)
8 245,50
+0,07%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

BNP Paribas, Capgemini, Danone...l'agenda société France du jour -
information fournie par AOF 27/10/2025 à 17:18

(AOF) - Air Liquide

Le spécialiste des gaz industriels précisera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Amundi

Le gestionnaire d'actifs dévoilera ses résultats du troisième trimestre.

Bic

Le fabricant de stylos, rasoirs et autres articles promotionnels présentera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

BNP Paribas

Le groupe bancaire communiquera ses résultats du troisième trimestre.

Capgemini

Le groupe de services informatiques et de conseil livrera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Compagnie des Alpes

Le spécialiste du secteur des loisirs annoncera son chiffre d'affaires du quatrième trimestre.

Danone

Le groupe agroalimentaire indiquera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Emeis

L'ex-Orpea dévoilera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Haulotte Group

Le constructeur français d'engins de travaux publics présentera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

M6

Le groupe audiovisuel rendra compte de son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Séché Environnement

Le spécialiste du traitement des déchets signalera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Vetoquinol

Le spécialiste de la santé animale annoncera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Valeurs associées

AIR LIQUIDE
172,3600 EUR Euronext Paris -0,08%
AMUNDI
66,8000 EUR Euronext Paris +0,75%
BIC
54,5000 EUR Euronext Paris +1,30%
BNP PARIBAS
69,1900 EUR Euronext Paris +1,04%
CAPGEMINI
128,1500 EUR Euronext Paris +0,83%
DANONE
78,0400 EUR Euronext Paris +0,33%
EMEIS
14,6200 EUR Euronext Paris +1,81%
HAULOTTE GROUP
2,0000 EUR Euronext Paris 0,00%
M6 METROPOLE TELE.
12,1800 EUR Euronext Paris +0,66%
SECHE ENVIRONNEMENT
75,8000 EUR Euronext Paris -0,26%
VETOQUINOL
78,8000 EUR Euronext Paris +0,77%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

