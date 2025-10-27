information fournie par AOF • 27/10/2025 à 17:18

BNP Paribas, Capgemini, Danone...l'agenda société France du jour -

(AOF) - Air Liquide

Le spécialiste des gaz industriels précisera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Amundi

Le gestionnaire d'actifs dévoilera ses résultats du troisième trimestre.

Bic

Le fabricant de stylos, rasoirs et autres articles promotionnels présentera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

BNP Paribas

Le groupe bancaire communiquera ses résultats du troisième trimestre.

Capgemini

Le groupe de services informatiques et de conseil livrera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Compagnie des Alpes

Le spécialiste du secteur des loisirs annoncera son chiffre d'affaires du quatrième trimestre.

Danone

Le groupe agroalimentaire indiquera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Emeis

L'ex-Orpea dévoilera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Haulotte Group

Le constructeur français d'engins de travaux publics présentera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

M6

Le groupe audiovisuel rendra compte de son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Séché Environnement

Le spécialiste du traitement des déchets signalera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Vetoquinol

Le spécialiste de la santé animale annoncera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.