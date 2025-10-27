BNP Paribas, Capgemini, Danone...l'agenda société France du jour

(AOF) - Air Liquide
Le spécialiste des gaz industriels précisera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.
Le gestionnaire d'actifs dévoilera ses résultats du troisième trimestre.
Le fabricant de stylos, rasoirs et autres articles promotionnels présentera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.
Le groupe bancaire communiquera ses résultats du troisième trimestre.
Le groupe de services informatiques et de conseil livrera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.
Compagnie des Alpes
Le spécialiste du secteur des loisirs annoncera son chiffre d'affaires du quatrième trimestre.
Le groupe agroalimentaire indiquera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.
L'ex-Orpea dévoilera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.
Haulotte Group
Le constructeur français d'engins de travaux publics présentera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.
Le groupe audiovisuel rendra compte de son chiffre d'affaires du troisième trimestre.
Séché Environnement
Le spécialiste du traitement des déchets signalera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.
Vetoquinol
Le spécialiste de la santé animale annoncera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.
