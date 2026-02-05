BNP Paribas atteint des sommets en 2025 malgré un risque juridique aux Etats-Unis

La banque française BNP Paribas a fini l'année 2025 en trombe, clôturant l'exercice avec un bénéfice net record pour l'année, supérieur à 12 milliards d'euros, une performance cependant perturbée par le risque juridique qui plane sur elle aux Etats-Unis.

"Le groupe réalise un quatrième trimestre record marqué par d'excellentes performances opérationnelles", a salué le directeur général du groupe Jean-Laurent Bonnafé, cité dans un communiqué.

BNP Paribas a réalisé l'an dernier un produit net bancaire (PNB, équivalent du chiffre d'affaires pour l'industrie bancaire), en hausse de 4,9% à 51,2 milliards d'euros, pour un bénéfice net en progression de 4,6% juste au-dessus 12,2 milliards d'euros, un seuil que la banque avait dit l'été dernier vouloir franchir en 2025.

Le quatrième trimestre a été particulièrement rentable: le bénéfice net est proche des 3 milliards d'euros, bondissant de 28% sur un an.

La banque a pu compter sur la bonne performance des services qu'elle propose aux grandes entreprises et sur la santé retrouvée du réseau français.

L'activité banque de détail fait en effet bonne figure en fin d'année dernière, portée notamment par des "commissions en forte croissance" et des taux de défaut maitrisés, précise le communiqué.

La surtaxe sur les grandes entreprises françaises, qui représentait quelques dizaines de millions d'euros l'an dernier pour BNP Paribas, reste marginale pour le géant bancaire.

- Grand ménage -

BNP Paribas profite également de l'intégration en 2025 de la filiale de gestion d'actifs d'Axa IM, dont l'achat a été finalisé l'été dernier pour 5,1 milliards d'euros.

La société cherche cependant à en réduire les coûts: la presse économique s'est faite l'écho en janvier d'un projet de suppression d'environ 1.200 emplois dans sa filiale de gestion d'actifs, dont quelque 600 en France.

Dans le cadre de ce type de fusions, il est fréquent qu'il y ait des doublons, notamment dans les fonctions dites de "support": communication, ressources humaines, service juridique...

La banque fait état dans son communiqué de coûts de restructuration, de développement informatique et d'adaptation d'environ 800 millions d'euros pour cette année, dont la moitié au titre d'Axa IM.

Le quatrième trimestre a par ailleurs donné l'occasion à BNP Paribas de faire le ménage dans ses activités.

La banque a annoncé le 8 décembre la vente à l'assureur belge Ageas des 25% que sa filiale belge détient dans AG Insurance, pour un montant de 1,9 milliard d'euros.

Elle indiquait la même semaine être entrée en discussions exclusives avec Holmarcom, un des principaux groupes industriels du Maroc, pour lui céder sa participation de 67% dans sa filiale marocaine BMCI.

- Devant les juges -

BNP Paribas ne fait toujours pas apparaître dans ses comptes une quelconque provision en vue de litiges qui pourraient lui coûter cher aux Etats-Unis, où la banque a perdu un procès important fin octobre.

La banque a en effet été reconnue complice d'exactions au Soudan, en ayant organisé des transactions commerciales dont les recettes ont financé l'armée et les milices du régime d'Omar el-Béchir.

Lors d'un procès au civil, les jurés ont décidé que l'établissement était responsable pour les pertes et souffrances de trois plaignants et leur ont attribué des dommages et intérêts de 20,75 millions de dollars au total.

Ces trois cas avaient été choisis par le juge parmi un dossier regroupant des milliers de plaintes de réfugiés soudanais aux Etats-Unis. BNP Paribas risque donc encore de nombreux procès.

Le groupe bancaire a indiqué mercredi qu'il déposera une requête en appel d'ici le 9 février et qu'il était "pleinement préparé et confiant dans la solidité de ses arguments".

BNP Paribas ne garde pas que de bons souvenir de la justice américaine: en plaidant coupable aux États-Unis de violation des embargos américains contre le Soudan, Cuba et l'Iran, BNP Paribas s'était acquittée en 2014 d'une amende gigantesque de 8,9 milliards de dollars.