BNP Paribas AM voit sortir 3,2 milliards d’euros au troisième trimestre

L’activité gestion d’actifs de BNP Paribas a vu sortir 3,2 milliards d’euros au troisième trimestre 2023, indique la banque ce jeudi 26 octobre à l’occasion de la publication de ses résultats au 30 septembre. Cela se compare à une collecte de 900 millions d’euros au deuxième trimestre 2023 et de 800 millions d’euros au troisième trimestre 2022. « La décollecte sur les fonds de gestion active moyen long terme a été partiellement compensée par la collecte nette sur les fonds de gestion passive », commente la banque dans sa présentation.

Depuis le début de l’année, grâce à de fortes entrées nettes au premier trimestre (13,6 milliards d’euros), la collecte de BNP Paribas dans la gestion d’actifs reste positive, à hauteur de 11,3 milliards d’euros.

Les encours sous gestion au 30 septembre sont ressortis à 524 milliards d’euros, en repli de 1?% sur trois mois, mais en hausse de 7,2?% sur un an. Les actifs sont répartis entre 26?% d’obligataires, 24?% de diversifiés, 21?% d’actions, 21?% de monétaires et 8?% d’alternatifs et autres.

L’asset management fait partie du pôle IPS, pour Investment & Protection Services, qui comprend également le wealth management, l’immobilier et l’assurance.

Au 30 septembre 2023, les actifs sous gestion de cet ensemble s’établissent à 1.204 milliards d’euros. Ils bénéficient de l’effet positif de performance des marchés de 13,2 milliards d’euros et l’effet de la collecte nette de 23,3 milliards d’euros, partiellement pénalisés par l’effet de change défavorable de 1,9 milliards d’euros.

Pour les neuf premiers mois de 2023, les revenus d’IPS reculent de 0,6%, (+5,5% hors la contribution de Real Estate et Principal Investments). À 2.660 millions d’euros, les frais de gestion sont en progression de 2,5% (+3,1% hors la contribution de Real Estate et Principal Investments), contenus notamment par des mesures d’économie de coûts. Le résultat brut d’exploitation est de 1.599 millions d’euros, en retrait de 5,3%. À 1.792 millions d’euros, le résultat avant impôt d’IPS est en baisse de 5,1% (+9,2% hors la contribution de Real Estate et Principal Investments). Pour rappel, il intégrait pour les neuf premiers mois 2022 des plus-values liées à des cessions du métier Assurance et en Wealth Management et l’impact de la création d’une joint-venture en Asset Management.

Laurence Marchal