BNP Paribas AM renforce son équipe de recherche ESG

- BNP Paribas Asset Management a annoncé ce 10 mai la nomination de deux nouveaux membres au sein de son Sustainability Centre, centre d’expertise dédié à la recherche ESG.Nogoye Dieng est nommée senior stewardship analyst. Elle couvrira les activités de vote et d’analyse des résolutions à l’ordre du jour des assemblées générales pour s’assurer de l’application de la politique de vote de BNP Paribas AM. Elle participera également aux activités d’engagement avec les entreprises en portefeuilles sur les questions ESG. Elle est rattachée à Michael Herskovich, responsable mondial du stewardship, et est basée à Paris. Elle arrive des Principes pour l’investissement responsable des Nations unies (UN PRI), où elle était chargée des relations avec les signataires. Par le passé, elle a travaillé pour le proxy ISS pendant près de huit ans, plus précisément sur la gouvernance en France. Sindhu Janakiram est nommé analyste ESG, equality lead. Il dirigera la recherche sur les thématiques sociales et apportera aussi son expertise dans l’intégration de données relatives à l’ESG et aux ODD, l’engagement auprès des entreprises et le développement de produits d’investissement à thèmes sociaux. Il est rattaché à Alexander Bernhardt, directeur mondial de la recherche sur la durabilité Sustainability Research, et est basé à New York. Sindhu Janakiram est un ancien consultant de PwC, qui a récemment lancé sa propre structure de conseil et de données sur le domaine de l’intégration des réfugiés.

Jean-Loup Thiébaut