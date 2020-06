BNP Paribas AM nomme un responsable pour l'Allemagne

(NEWSManagers.com) - La société de gestion française BNP Paribas Asset Management (BNPP AM) annonce la nomination de Hagen Schremmer en tant que responsable pays pour l' Allemagne, à compter du 1er juin 2020.

Basé à Francfort, Hagen Schremmer sera rattaché à Charles Janssen, responsable de l'Europe du Nord et co-responsable de la distribution Europe chez BNPP AM et localement à Lutz Diederichs, CEO Allemagne du groupe BNP Paribas.

Hagen Schremmer vient du groupe Deutsche Bank où il a travaillé pendant les 20 dernières années dans les domaines Wealth & Asset Management et de la banque d'investissement. Depuis 2017, il était directeur de la distribution et du retail pour l' Allemagne et l' Autriche chez DWS Group, filiale de gestion de Deutsche Bank. Il fut également membre du conseil d'administration chez DWS International GmbH et membre du comité exécutif pour la région EMEA.