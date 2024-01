BNP Paribas AM met à jour sa stratégie mondiale de durabilité

BNP Paribas Asset Management (BNPP AM) vient de publier la nouvelle version de sa stratégie mondiale de durabilité. Publié pour la première fois en 2019, ce document représente le fil conducteur pour l’intégration des critères de durabilité à travers les activités de la gestion d’actifs. « La mise à jour vise à refléter l’ajustement de notre approche en matière de durabilité aux réalités réglementaires actuelles », a expliqué à L’Agefi Jane Ambachtsheer, directrice mondiale de la durabilité chez BNPP AM.

L’approche de durabilité du gérant français repose sur six piliers. Il s’agit de la recherche et des investissements dans la transition énergétique , les écosystèmes naturels en bonne santé et l’égalité, la conduite responsable des entreprises et des exclusions, l’intégration des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), l’engagement actionnarial, le renforcement de la durabilité dans la gamme des produits, et enfin, la responsabilité sociétale d’entreprise (RSE). Les principaux éléments de la stratégie n’ont pas changé, car les problèmes liés au changement climatique, à l’écologie et aux questions sociales n’ont pas encore été résolus, a précisé Jane Ambachtsheer. « Cependant, le paysage réglementaire a considérablement évolué entre 2019 et aujourd’hui. La nouvelle stratégie reflète l’alignement de notre approche avec le cadre de la réglementation européenne Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) », ajoute-t-elle.

L’actualisation concerne davantage le pilier de l’intégration ESG. La nouvelle version du document explique l’intégration des critères ESG dans le processus d’investissement, de la génération des idées jusqu’à la construction du portefeuille, en s’alignant sur les exigences de SFDR. Il inclut également les critères nécessaires pour être catégorisé Article 8 ou 9 pour chaque fonds, ainsi que la proportion de fonds considéré comme un investissement durable. Les approches en matière d’engagement actionnarial et certaines exclusions sectorielles, telles que la politique d’exclusion du charbon, ont été mises à jour.

La stratégie mondiale de durabilité précise également les ambitions du gérant d’actifs français en matière de la finance durable d’ici 2025. Ces ambitions incluent, entre autres, la mobilisation du capital vers des solutions d’investissements intégrant la durabilité, le pilotage de la durabilité dans des marchés émergents, l’atteinte d’un impact tangible ainsi que des investissements pour former les salariés sur les enjeux de durabilité.

Sur le volet science, la société de gestion renforce ses liens avec le monde scientifique, notamment du côté de la biodiversité . En décembre dernier, BNPP AM a conclu un partenariat pluriannuel avec le Centre de biodiversité Naturalis de Leiden aux Pays-Bas, afin de s’appuyer sur les approches des scientifiques d’analyse de l’impact des investissements sur la biodiversité. L’apprentissage va dans les deux sens, selon Jane Ambachtsheer. « Nous devons apprendre des scientifiques, mais ils doivent également comprendre comment rendre leur recherche pertinente, que ce soit d’un point de vue de l’évaluation des risques ou en identifiant des opportunités pour mobiliser des capitaux », a-t-elle expliqué. En 2023, la société de gestion a par ailleurs acquis une participation majoritaire au capital d’IWC , une société de gestion danoise spécialisée dans la sylviculture et l’agriculture durable.

Tuba Raqshan