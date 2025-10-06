BNP Paribas achève l'acquisition des activités de banque privée de HSBC en Allemagne

BNP Paribas SA BNPP.PA :
* ACHÈVE L'ACQUISITION DES ACTIVITÉS DE BANQUE PRIVÉE DE HSBC EN ALLEMAGNE
Texte original [https://tinyurl.com/56je5hvn] Pour plus de détails, cliquez sur BNPP.PA
(Rédaction de Gdansk)
|78,000 EUR
|Euronext Paris
|+0,61%
SYNTHESE Le MACD est négatif, mais il se situe au-dessus de sa ligne de signal : la tendance est en train de changer. Maintenant, le MACD doit franchir zéro pour que la hausse se poursuive dans les jours à venir. Le RSI est supérieur à 50, cela confirme une bonne ... Lire la suite
