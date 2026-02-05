 Aller au contenu principal
BNP Paribas accroit de 28% son résultat net au 4e trimestre
information fournie par Zonebourse 05/02/2026 à 08:00

BNP Paribas dévoile un résultat net part du groupe de 2,97 milliards d'euros (MdsEUR) au titre du 4e trimestre 2025, en hausse de 28% en comparaison annuelle, ainsi qu'un résultat brut d'exploitation de 4,84 MdsEUR, en progression de 13,3%.

Son produit net bancaire (PNB) a augmenté de 8% à 13,11 MdsEUR, une croissance emmenée en particulier par son pôle Investment & Protection Services (IPS) en croissance de 39,6% avec notamment l'intégration d'AXA IM

Le PNB du pôle Corporate & Institutional Banking (CIB) a progressé de 1% et celui du pôle Commercial, Personal Banking & Services (CPBS) s'est inscrit en hausse de 5,5%, en accélération portée en particulier par les banques commerciales.

Les frais de gestion ont augmenté de 5,2% à 8,27 MdsEUR du fait de l'intégration d'AXA IM ( 0,9% hors impact d'AXA IM), une maîtrise des coûts permettant d'assurer un effet de ciseaux positif de 2,9 points au niveau du groupe.

Sur la base d'un dividende total de 5,16 EUR (en hausse de 7,7%) au titre du résultat 2025, le conseil d'administration proposera à l'AG du 12 mai de verser le solde du dividende de 2,57 EUR par action en mai prochain.

"Fort de nos résultats 2025 et du scenario de taux structurellement favorable, nous confirmons nos objectifs 2026 et révisons à la hausse nos objectifs 2028", indique Jean-Laurent Bonnafé, administrateur directeur général.

BNP Paribas vise désormais un ROTE de plus de 13% et un coefficient d'exploitation inférieur à 56% à horizon 2028, et prévoit une croissance moyenne annuelle du résultat net part du groupe supérieure à 10% entre 2025 et 2028.

