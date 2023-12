BNP AM : "le consensus sur les perspectives de croissance de la Chine s'est assombri"

(AOF) - "Les investisseurs mondiaux ont été baissiers à l'égard de la Chine pendant la majeure partie de l'année 2023, l'aggravation des problèmes liés à la dette et au marché immobilier s'ajoutant à la déception suscitée par la réponse de Pékin aux questions relatives à la reprise post-pandémique. Les perspectives pour les actifs chinois en 2024 dépendent de nouvelles initiatives politiques visant à stimuler la faible croissance du PIB", souligne Chi Lo, senior stratégiste, APAC, Hong Kong au sein de BNP Paribas Asset Management.

En attendant, la transformation structurelle du pays semble être sur la bonne voie et devrait représenter un sujet à long terme pour les investisseurs.

Le consensus sur les perspectives de croissance de la Chine s'est assombri à partir du troisième trimestre 2023, après des données économiques décevantes et des nouvelles sur les difficultés financières.

La prévision la plus répandue était que la croissance du PIB se situerait entre 4,5 et 5,0% en 2023 et 2024. Les marchés boursiers ont réagi en chutant, malgré des valorisations qui semblaient déjà bon marché.

Certains observateurs ont affirmé que l'énorme endettement de la Chine a limité les options de Pékin pour résoudre les problèmes, d'où l'impact sur les marchés financiers.

Chi Lo affiche son désaccord : "il est prouvé que l'endettement de la Chine est gérable et ne limite pas les options de politique économique de Pékin. Ces mêmes éléments suggèrent que la faible croissance observée depuis la pandémie est due au fait que Pékin a abandonné son ancien modèle de croissance fondé sur l'expansion de l'offre et alimenté par la dette et qu'il a refusé de recourir à une reflation massive, tout en étant prêt à tolérer des taux de croissance plus faibles".

Si tel est le cas, les mesures de relance peuvent résoudre les problèmes économiques de la Chine. Si les autorités poursuivent leur récente politique d'assouplissement, le sentiment du marché devrait s'améliorer et nous pensons qu'il existe une chance raisonnable d'assister à un rebond durable des actions chinoises en 2024, note Chi Lo.