BMW s'allie avec le Croate Rimac pour ses batteries électriques

Le groupe BMW s'est allié avec le pionnier croate de la voiture électrique Rimac pour équiper ses futurs modèles de batteries à haute tension, ont annoncé les deux constructeurs mardi.

( AFP / JOHN MACDOUGALL )

Le constructeur croate de supercars fournira "des batteries à haute tension à la gamme du groupe BMW", qui compte aussi les marques Mini et Rolls-Royce, "pour les générations de modèles prévues dans la seconde moitié de la décennie", a indiqué Rimac dans un communiqué.

Selon ce partenariat de "long terme", BMW et Rimac vont "codévelopper et coproduire des solutions innovantes dans la technologie des batteries à haute tension pour des gammes particulières de voitures électriques", indique BMW dans un communiqué.

Les voitures dotées d'une architecture à haute tension (800 volts) ont des batteries plus compactes et peuvent notamment se recharger plus rapidement sur les bornes à haute puissance.

Cette production en masse de batteries est "le plus gros projet" lancé depuis la fondation de Rimac en 2009, selon la société.

Le constructeur, dont Porsche possède 20% du capital, a lancé en 2022 sa supercar électrique de 1.900 chevaux, la Nevera, et contrôle avec Porsche la marque française Bugatti.

Rimac compte monter une ligne de production dédiée à ce partenariat dans son nouveau siège près de Zagreb, qui doit rassembler 2.000 salariés.

"Mon aventure a débuté à 20 ans avec une BMW Série 3 de 1984 que j'ai convertie en voiture électrique dans mon garage", a commenté Mate Rimac, fondateur et actionnaire principal de la marque. "Ce partenariat illustre la transition de Rimac Technology d'un équipementier de niche à un producteur de grands volumes".

La filiale Rimac Technology produit des packs batterie, des moteurs, ainsi que de l'électronique et des logiciels pour l'automobile.

Une autre filiale, Rimac Energy, s'est aussi lancée en 2023 dans la conception de batteries stationnaires, comme Tesla.