BMW met la durabilité au coeur de son nouveau iX3 information fournie par Cercle Finance • 04/08/2025 à 12:35









(Zonebourse.com) - BMW annonce le lancement du BMW iX3, premier modèle de la Neue Klasse, incarnant une approche globale de la durabilité sur tout le cycle de vie.



Grâce à une chaîne d'approvisionnement décarbonée, une production sans énergie fossile et l'usage accru de matériaux recyclés, le modèle réduit de 35 % ses émissions de CO?e en phase de développement, assure le constructeur.



Le véhicule atteint un point d'équilibre carbone dès 17 500 km en usage avec électricité verte. Fabriqué à Debrecen (Hongrie), ce site opère exclusivement à l'électricité renouvelable. Le BMW iX3 consomme 20 % d'énergie en moins que son prédécesseur (WLTP combiné). Le groupe vise une réduction de 40 millions de tonnes de CO2 d'ici 2030.





