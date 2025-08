BMW: lance la production des moteurs Gen6 pour la Neue Klasse information fournie par Cercle Finance • 01/08/2025 à 12:40









(Zonebourse.com) - BMW Group annonce le lancement de la production en série de ses moteurs électriques de sixième génération (Gen6) à l'usine de Steyr, en Autriche. Ces moteurs équiperont les futurs modèles de la Neue Klasse, avec une architecture 800 volts optimisée pour la performance et l'efficacité énergétique.



L'investissement dépasse un milliard d'euros entre 2022 et 2030 pour faire de Steyr le centre d'expertise du groupe en matière de chaînes cinématiques. Le site produira rotor, stator, transmission et onduleur, intégrés dans un système modulaire destiné à l'ensemble des modèles. L'onduleur est fabriqué en environnement salle blanche, marquant l'entrée du site dans l'électronique de puissance.



Selon le constructeur, le moteur Gen6 permet de réduire de 40 % les pertes d'énergie, de 20 % les coûts et de 10 % le poids, contribuant à une amélioration de 20 % de l'efficacité globale du véhicule. Le BMW iX3 50 xDrive offrira ainsi jusqu'à 800 km d'autonomie (WLTP).



L'usine continuera en parallèle à produire des moteurs thermiques, illustrant la stratégie de double technologie du groupe.





