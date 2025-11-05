 Aller au contenu principal
BMW-La marge d'exploitation de la division automobile dépasse les attentes au T3
information fournie par Reuters 05/11/2025 à 08:23

Le constructeur automobile allemand BMW BMWG.DE a fait état mercredi d'une marge d’exploitation supérieure aux prévisions dans son activité principale au troisième trimestre, malgré les droits de douane imposés aux États-Unis et dans l’Union européenne ainsi qu’une concurrence accrue en Chine.

BMW a fait état d'une marge d'exploitation de 5,2% pour sa division automobile entre juillet et septembre, contre 2,3% sur la même période l’an dernier, et 4,9% attendus par les analystes, selon un consensus d’analystes fourni par le groupe.

Après avoir abaissé ses prévisions annuelles le mois dernier en raison des coûts des droits de douane et du ralentissement de la croissance en Chine, le groupe a indiqué s’attendre toujours à ce que la marge de son activité automobile se situe dans la fourchette prévue de 5% à 6%.

Le bénéfice du groupe avant intérêts et impôts a été conforme aux attentes à 2,3 milliards d'euros, en hausse d'un tiers par rapport à l'année précédente, après une faible performance au troisième trimestre 2024, lorsque des problèmes de freins ont affecté les ventes.

Les revenus trimestriels du groupe ont légèrement déçu les attentes, à 32,3 milliards d'euros.

"Au troisième trimestre, nous avons une fois de plus prouvé que notre modèle économique est solide et résilient", a déclaré Oliver Zipse, président du directoire de BMW.

(Rédigé par Rachel More, version française Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)

Valeurs associées

BMW
80,940 EUR XETRA +0,80%
