BMW: intègre des matériaux composites en fibres naturelles information fournie par Cercle Finance • 17/06/2025 à 12:21









(CercleFinance.com) - BMW Group annonce avoir franchi une étape majeure dans l'intégration de matériaux composites à base de fibres naturelles dans ses futurs modèles de série.



Développés en partenariat avec la société suisse Bcomp, ces matériaux innovants issus du lin sont utilisés depuis plusieurs années en compétition automobile (Formula E, M4 DTM, M4 GT4). Leur succès sur piste ouvre désormais la voie à une production en série, notamment pour des pièces structurelles aussi exigeantes que les toits de véhicules.



En remplaçant des composants en fibre de carbone par des composites en fibres naturelles, BMW estime une réduction des émissions de CO₂e d'environ 40 % sur le cycle de production, avec des bénéfices supplémentaires en fin de vie.



Ce tournant vers des matériaux durables s'inscrit dans la stratégie du groupe visant à réduire son empreinte environnementale tout en maintenant des standards élevés en termes de performance et de design.





