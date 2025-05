BMW Group confirme ses objectifs annuels

(AOF) - Contrairement à Stellantis, General Motors ou Ford, le géant BMW a confirmé ses objectifs financiers annuels. Le groupe allemand estime qu’aux États-Unis, les droits de douane permanents pourraient se traduire par une hausse de l’inflation, mais que certaines hausses tarifaires devraient être temporaires avec des réductions à partir de juillet. Partant, le bénéfice avant impôts devrait être stable et la marge d’exploitation de l’Automobile devrait se situer entre 5 et 7 %, avec un retour sur capitaux investis compris entre 9 et 13 %.

Au premier trimestre, BMW Group a vu ses revenus reculer de 7,8 %, à 33,758 milliards d'euros, tandis que le bénéfice net a fondu de 26,4 % pour atteindre 2,173 milliards d'euros, portant le bénéfice par action à 3,38 euros, contre 4,42 un an plus tôt.

Sur les trois premiers mois de l'année, le groupe a livré 586 117 véhicules (-1,4 %), dont plus d'un quart (29,6 %) sont électrifiés. La marge d'Ebit du segment automobile, qui constitue l'un des principaux indicateurs de rentabilité de l'entreprise, s'est établie à 6,9 %, se situant dans la fourchette haute de l'objectif annuel de 5 à 7 %.

