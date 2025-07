BMW: des comptes en souffrance au 1er semestre, mais le titre résiste information fournie par Cercle Finance • 31/07/2025 à 10:55









(Zonebourse.com) - BMW a vu son bénéfice semestriel avant impôts chuter de 32,3% au premier semestre 2025, à 3,861 milliards d'euros, en raison notamment d'un recul de la rentabilité dans le segment automobile. La marge EBIT est tombée à 6,2%, contre 8,4% un an plus tôt, impactée par la pression sur les prix et l'effet des droits de douane entre l'Union européenne et les États-Unis, estimé à 1,5 point de marge.



Malgré ce repli, le constructeur allemand a enregistré une légère progression de ses ventes de véhicules électriques, qui représentent désormais 18,3% des livraisons totales, contre 17,9% un an plus tôt. Cette hausse modeste s'inscrit dans la stratégie de long terme de BMW, qui mise sur son implantation industrielle aux États-Unis pour amortir l'impact des tensions commerciales.



Le chiffre d'affaires a reculé de 8%, à 73 milliards d'euros, tandis que la branche services financiers a progressé de 4,3%, limitant en partie la baisse globale. Dans le segment moto, les volumes livrés ont baissé de 8% et la marge opérationnelle a reculé à 12%.



Le groupe maintient néanmoins ses prévisions annuelles, tout en se préparant à un second semestre sous contrainte.



A la Bourse de Francfort, l'action BMW reculait de 0,3% suite à ces annonces, ce qui lui permet de préserver des gains de l'ordre de 6% depuis le début de l'année.







Valeurs associées BMW 83,980 EUR XETRA -0,59%