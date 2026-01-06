 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

BMW annonce une baisse des ventes aux États-Unis au dernier trimestre 2025
information fournie par Reuters 06/01/2026 à 09:46

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le constructeur automobile allemand BMW BMWG.DE a fait état d'une baisse de 3,4% de ses ventes aux Etats-Unis au quatrième trimestre 2025, la demande de véhicules électriques s'étant encore affaiblie.

BMW a vendu 113 512 véhicules aux États-Unis au cours des trois derniers mois de l'année, contre 117 506 un an plus tôt, a indiqué la société dans un communiqué.

Les ventes trimestrielles de véhicules électriques à batterie ont baissé de 45,5 %, couronnant une année globalement faible pour les VE sur le marché américain.

La demande de VE aux États-Unis "s'est affaiblie au cours de l'année, en particulier au quatrième trimestre", a déclaré l'entreprise, ajoutant que davantage de clients optaient pour des modèles hybrides rechargeables.

Les ventes d'hybrides rechargeables de BMW ont également baissé aux États-Unis au quatrième trimestre, de 25,6 % par rapport à l'année précédente.

Valeurs associées

BMW
93,800 EUR XETRA +0,19%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank