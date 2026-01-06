BMW annonce une baisse des ventes aux États-Unis au dernier trimestre 2025

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le constructeur automobile allemand BMW BMWG.DE a fait état d'une baisse de 3,4% de ses ventes aux Etats-Unis au quatrième trimestre 2025, la demande de véhicules électriques s'étant encore affaiblie.

BMW a vendu 113 512 véhicules aux États-Unis au cours des trois derniers mois de l'année, contre 117 506 un an plus tôt, a indiqué la société dans un communiqué.

Les ventes trimestrielles de véhicules électriques à batterie ont baissé de 45,5 %, couronnant une année globalement faible pour les VE sur le marché américain.

La demande de VE aux États-Unis "s'est affaiblie au cours de l'année, en particulier au quatrième trimestre", a déclaré l'entreprise, ajoutant que davantage de clients optaient pour des modèles hybrides rechargeables.

Les ventes d'hybrides rechargeables de BMW ont également baissé aux États-Unis au quatrième trimestre, de 25,6 % par rapport à l'année précédente.