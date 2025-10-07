BMW ajuste ses perspectives 2025 face au ralentissement en Chine
information fournie par Zonebourse 07/10/2025 à 18:46
Le rendement du capital employé (RoCE) dans la division automobile est attendu entre 8% et 10% (contre 9% à 13% auparavant). Le résultat avant impôt du groupe devrait légèrement reculer par rapport à 2024.
Les remboursements de droits de douane attendus des autorités américaines et allemandes, d'un montant de plusieurs centaines de millions d'euros, seront désormais comptabilisés en 2026. En conséquence, le flux de trésorerie libre du segment automobile devrait dépasser 2,5 MdEUR, contre plus de 5 MdEUR précédemment.
Le groupe maintient un taux de distribution du dividende entre 30% et 40% du résultat net et poursuit son programme de rachat d'actions. Les résultats trimestriels complets seront publiés le 5 novembre 2025.
Valeurs associées
|87,480 EUR
|XETRA
|-2,02%
A lire aussi
-
Des Gazaouis partagaient mardi leurs points de vue alors qu'Israël commémorait le deuxième anniversaire de l'attaque du 7 octobre 2023, dans un contexte de tenue de négociations indirectes entre le Hamas et le gouvernement israélien en Egypte.
-
Des étudiants manifestaient mardi en soutien aux Palestiniens, deux ans jour pour jour après l'attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre 2023, malgré les commentaires du Premier ministre Keir Starmer affirmant que les manifestations pro-palestiniennes à l'anniversaire ... Lire la suite
-
La Commission européenne propose de diminuer de moitié les quotas d’acier importé de l’étranger et de doubler les droits de douane de 25% à 50% sur les livraisons excédentaires, a déclaré mardi le commissaire européen chargé de la stratégie industrielle, Stéphane ... Lire la suite
-
La présidente de la Banque centrale européenne (BCE) Christine Lagarde a renouvelé mardi ses appels à renforcer le rôle de l'euro à l'échelle mondiale. L'euro, la deuxième monnaie la plus utilisée à l'international après le dollar, s'est apprécié cette année alors ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer