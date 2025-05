BMW: a produit 3 millions de VE à l'usine de Munich information fournie par Cercle Finance • 27/05/2025 à 10:32









(CercleFinance.com) - Le groupe annonce que le trois millionième véhicule électrique (VE) est sorti aujourd'hui des chaînes de montage de l'usine de Munich.



Il s'agit d'une BMW 330e Touring bleu Portimao, destinée au marché britannique. En 2024, un véhicule sur quatre vendu par l'entreprise était déjà 100 % électrique ou hybride rechargeable.



L'électromobilité représente une part en constante augmentation des volumes de production, dépassant 25 % en 2024, dont environ les trois quarts seront entièrement électriques. Au total, un million et demi de véhicules électriques des marques BMW, MINI et Rolls-Royce ont déjà été livrés.



' Toutes les usines de notre réseau mondial de production sont équipées pour l'électromobilité, ouvrant la voie à une croissance continue dans ce segment. ' a déclaré Milan Nedeljković, membre du directoire en charge de la production.





Valeurs associées BMW 77,060 EUR XETRA +0,34%