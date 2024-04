Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client BMW: a livré 82 700 véhicules électriques au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 12/04/2024 à 12:52









(CercleFinance.com) - BMW Group poursuivra sa montée en puissance de l'électromobilité en 2024 avec des nouvelles offres de véhicules.



La société a livré un total de 82 700 véhicules BMW, MINI et Rolls-Royce entièrement électriques à des clients dans le monde entier au cours des trois premiers mois de l'année.



Cela représente une croissance de plus de 27,9 % des ventes de BEV en glissement annuel pour BMW Group. L'augmentation des ventes de véhicules entièrement électriques a bénéficié d'une performance équilibrée dans toutes les grandes régions du monde.



BMW Group a livré au total 594 671 véhicules à ses clients au cours du premier trimestre de cette année (+1,1%). La société a enregistré une forte croissance en Europe, en particulier, au cours des trois premiers mois.



'BMW Group poursuit sa croissance dans le domaine des véhicules électriques. Avec la livraison du millionième véhicule entièrement électrique depuis le lancement de la BMW i3, nous avons franchi une étape importante qui confirme l'attrait de notre portefeuille de produits', a déclaré Jochen Goller, membre du conseil d'administration de BMW AG chargé de la clientèle, des marques et des ventes.





Valeurs associées BMW XETRA +0.04%