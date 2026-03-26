 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

BMO relève le PT de l'entreprise de technologie de voyage Navan ; les actions augmentent
information fournie par Reuters 26/03/2026 à 15:03

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

26 mars - ** Les actions de l'agence de réservation de voyages d'affaires Navan NAVN.O augmentent de près de 30 % à 11,8 $ dans les échanges matinaux

** BMO relève l'objectif de prix de NAVN à 15 $, contre 13 $, et réitère sa note de "surperformance"

** Le nouveau PT représente une hausse de 63,9 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** La société a prévu mercredi un chiffre d'affaires 2027 supérieur aux estimations de Wall Street, misant sur une forte demande pour l'intégration de nouvelles entreprises clientes à sa plateforme

** Le courtier estime que la pression liée à l'IA sur l'action est exagérée, citant la complexité du marché des voyages d'affaires et les économies substantielles que Navan réalise

** La médiane des prévisions des 13 courtiers couvrant le titre est de 22 $ - données compilées par LSEG

** En incluant les mouvements de la séance, NAVN est en baisse de 31,2 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

NAVAN RG-A
11,3150 USD NASDAQ +23,66%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank