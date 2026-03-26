BMO relève le PT de l'entreprise de technologie de voyage Navan ; les actions augmentent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

26 mars - ** Les actions de l'agence de réservation de voyages d'affaires Navan NAVN.O augmentent de près de 30 % à 11,8 $ dans les échanges matinaux

** BMO relève l'objectif de prix de NAVN à 15 $, contre 13 $, et réitère sa note de "surperformance"

** Le nouveau PT représente une hausse de 63,9 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** La société a prévu mercredi un chiffre d'affaires 2027 supérieur aux estimations de Wall Street, misant sur une forte demande pour l'intégration de nouvelles entreprises clientes à sa plateforme

** Le courtier estime que la pression liée à l'IA sur l'action est exagérée, citant la complexité du marché des voyages d'affaires et les économies substantielles que Navan réalise

** La médiane des prévisions des 13 courtiers couvrant le titre est de 22 $ - données compilées par LSEG

** En incluant les mouvements de la séance, NAVN est en baisse de 31,2 % depuis le début de l'année