BMO relève le PT d'Albemarle sur la base de prévisions de production plus élevées
information fournie par Reuters 15/12/2025 à 15:15

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

15 décembre - ** Le courtier BMO Capital Markets relève l'objectif de prix sur le mineur de lithium Albemarle ALB.N à 145 $, contre 136 $ auparavant

** Le nouveau PT représente une hausse de 9,2 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** La société de courtage indique que le lithium a été le titre le plus performant au cours du second semestre de l'année

** ALB devrait dépasser les attentes du marché en 2026 en raison de l'augmentation de la production de lithium de la mine Greenbushes en Australie

** Le prix du lithium devrait augmenter, mais la "reprise des prix" sera modeste par la suite

** 9 des 27 courtiers évaluent l'action à "acheter" ou plus, 16 à "conserver" et 2 à "vendre"; leur prévision médiane est de 110 $

** À la dernière clôture, l'action a progressé de 54,2 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

ALBEMARLE
131,885 USD NYSE -0,64%
